Der Schwerverletzte wurde nach dem Messerangriff in Wien-Favoriten in ein Spital gebracht und operiert.

Wien-Favoriten: 20-Jährigem auf offener Straße Messer in die Brust gerammt

Montagnachmittag ist einem 20-Jährigen in Wien-Favoriten von einem noch flüchtigen Täter ein Messer in die Brust gerammt worden. Der Schwerverletzte flüchtete in eine Pizzeria - das Personal verständigte Rettung und Polizei.

Der Messerangriff trug sich kurz nach 15.00 Uhr im Freien in der Raaber-Bahn-Gasse zu. Der 20-Jährige konnte aufgrund seiner Verletzung noch nicht näher befragt werden. Laut den Zeugen in der Pizzeria gab der Afghane vor seinem Abtransport ins Krankenhaus aber noch Hinweise auf den Täter. Offenbar handelte es sich um einen Bekannten, mit dem er in Streit geraten war.

Nach Messerangriff in Wien-Favoriten: Schwerverletzter in Spital

Die Berufsrettung führte an Ort und Stelle die notfallmedizinische Erstversorgung durch. Danach kam der Verletzte in ein Spital, wo er zunächst im Schockraum versorgt wurde. Er wurde Dienstagvormittag in einem Wiener Spital operiert, sagte ein Polizeisprecher.

Die Tatwaffe blieb vorerst verschollen. Der Angreifer dürfte das Messer mitgenommen haben.