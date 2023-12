Wien-Favoriten: 19-Jähriger bei Streit mit Messer verletzt

In der Nacht auf Dienstag wurde die Polizei in Wien-Favoriten wegen einer gewaltsamen Auseinandersetzung in der Sonnleithnergasse alarmiert.

Bei der Adresse des Vorfalls wurde von den Beamten der Wiener Polizei nur noch ein 19-jähriger Mann angetroffen.

Wiener Polizei ermittelt nach Streit mit Messer in Wien-Favoriten

Der 19-Jährige wies Verletzungen am Rücken, Kopf und an der Hand auf, die anscheinend von einem Messerangriff herrührten. Die Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien versorgten ihn medizinisch und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der junge Mann konnte zunächst keine genauen Informationen zu dem Vorfall geben. In der Nähe des Tatortes wurde ein Küchenmesser gefunden, das mutmaßlich als Waffe verwendet wurde. Die Hintergründe dieses Vorfalls sind derzeit unklar. Die Ermittlungen sind im Gange.