Wien-Favoriten: 18-Jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Freitagnachmittag kam es auf der Raxstraße in Wien-Favoriten zu einem Unfall zwischen einem 59-jährigen Pkw-Lenker und einem 18-jährigen Motorradfahrer. Letzterer musste mit Verletzungen ins Spital.

In Wien-Favoriten soll Freitagnachmittag ein 59-jähriger Pkw-Lenker am linken Fahrstreifen der Raxstraße in Richtung Grenzackerstraße gefahren sein. An der Kreuzung mit der Sickingengasse blieb er aufgrund der roten Ampel stehen. Ein 18-jähriger Motorradlenker soll zum selben Zeitpunkt ebenfalls die Raxstraße in Richtung Grenzackerstraße gefahren sein. Laut Zeugenaussagen dürfte der 18-Jährige vor der Kreuzung mit der Sickingengasse sein Motorrad stark beschleunigt haben und lediglich am Hinterrad gefahren sein.