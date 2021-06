Wien-Favoriten: 15-Jähriger mit Schreckschusspistole gefasst

Die Polizei hielt am Mittwoch einen 15-Jährigen in Wien-Favoriten auf, weil er mutmaßlich in einen Raub verwickelt war. Beim Teenager wurde dabei eine Schreckschusspistole gefunden.

Am Mittwoch erkannte ein Raub-Opfer am Laubeplatz in Wien-Favoriten seinen mutmaßlichen Räuber wieder und verständigte die Polizei. Als die Polizisten am Einsatzort eintrafen, hatten sich die zwei Männer bereits entfernt. Im Zuge der Fahndung wurde einer der beiden, ein 15-jähriger Österreicher, kurze Zeit später angehalten.

15-Jähriger hatte Schreckschusspistole bei sich

Bei der Durchsuchung wurde eine Schreckschusspistole vorgefunden. Der 15-Jährige verhielt sich während der Anhaltung zunehmend aggressiv und attackierte die einschreitenden Beamten. Er wurde festgenommen. Zwei Polizisten wurden bei der Amtshandlung leicht verletzt.