Wien ersucht um Coronavirus-Testung vor Amtsbesuch

Die Stadt appelliert an alle Wienerinnen und Wiener, sich vor dem Besuch eines Amtsgebäudes einem Coronavirus-Test zu unterziehen.

Verordnet wird dies zwar nicht verpflichtend, um die Gefahr der Ansteckung so gering wie möglich zu halten, wird jedoch empfohlen, zuvor eine der Teststraßen aufzusuchen oder andere Möglichkeiten der Untersuchung in Anspruch zu nehmen.

Persönliche Termine im Amt nur in Ausnahmefällen nötig

Dies sei ist im Interesse aller Kundinnen und Kunden aber auch der Personen, die in den Ämtern beschäftigt sind, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Die Empfehlung, einen Test vor dem persönlichen Amtstermin zu machen, sei auch im Medizinischen Krisenstab der Stadt Wien verabschiedet worden.