Wien: Erste Begegnungszone für Hietzing in der Eduard-Klein-Gasse

Um für mehr Verkehrssicherheit im Bezirk zu sorgen, soll die Eduard-Klein-Gasse zur ersten Begegnungszone in Hietzing werden.

Die Verkehrswege rund um das Hietzinger Amtshaus sollen für alle sicherer werden. Aus diesem Grund wurde in der Hietzinger Bezirksvertretungssitzung am 19. September der Antrag auf Überprüfung einer möglichen Errichtung einer Begegnungszone in der Eduard-Klein-Gasse entlang des Hietzinger Amtshauses mehrheitlich beschlossen.

Zusätzlich soll eine Einbahnstraße am Hans-Moser-Park in Richtung Hietzinger Kai geschaffen werden. “Im Kreuzungsbereich zwischen Hietzinger Kai und Hans-Moser-Park kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen zwischen Fußgängern, einbiegenden Kraftfahrzeugen und Radfahrern. Die örtlichen Gegebenheiten sind für das bestehende und zukünftige Verkehrsaufkommen einfach zu schmal – hier gibt es Handlungsbedarf”, erläutert Hietzings Bezirksvorsteherin Silke Kobald.

“Eine Einbahnführung vom Hans-Moser-Park in Richtung Hietzinger Kai würde die Gefahren dieser Kreuzung entschärfen. Um die Parkplätze in der Eduard-Klein-Gasse nicht zu verlieren, muss die Zufahrtsmöglichkeit gewährleistet werden. Dazu bietet sich die Einrichtung einer Begegnungszone in besagter Gasse an. Damit würde auch Hietzing seine erste Begegnungszone bekommen”, so Antragsteller und Bezirks-Vize KommR Christian Gerzabek.