Wien entscheidet kommende Woche über Öffnungsschritte

Kommende Woche soll in Wien über weitere Öffnungen entschieden werden. Bisher war Bürgermeister Ludwig bezüglich Öffnungsschritten ab 19. Mai noch skeptisch.

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat am Freitag bekräftigt, dass er sich kommende Woche erneut mit Fachleuten beraten wird, um über das weitere Vorgehen in der Bundeshauptstadt zu entscheiden. Dem entsprechend gab es auch noch keine Informationen über die Zukunft der Corona-Maßnahmen in Wien. Der Stadtchef hat sich jedoch bereits wiederholt skeptisch zu den vom Bund geplanten Öffnungsschritten ab 19. Mai geäußert.