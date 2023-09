Wien Energie führt kWh-Tarife für E-Auto-Fahrer ein

Anfang Oktober 2023 führt die Wien Energie verbrauchsbasierte Kilowattstunden-Tarife für E-Autofahrerinnen und - Fahrer ein.

Das Laden von Elektroautos ist in der Bundeshauptstadt ab Oktober verbrauchsabhängig möglich. Die Wien Energie führt bei ihren Ladesäulen mit 2. Oktober Tarife ein, bei denen nicht wie bisher nach Ladezeit, sondern nach geladener Energie, also in Kilowattstunden (kWh) abgerechnet wird. Ein Umstieg auf die neuen Tarife sei ab sofort möglich, teilte der Energieversorger im Eigentum der Stadt Wien am Montag mit. Laut Wien Energie bleiben die Zeittarife weiter verfügbar.