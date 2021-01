Wien Energie freut sich 2020 über Ausbau-Rekord bei Photovoltaik

Wien Energie konnte 2020 den Photovoltaik-Ausbau weiter beschleunigen: Im Schnitt errichtete der Energiedienstleister jede Woche ein neues Solarkraftwerk.

Die Wien Energie hat im vergangenen Jahr 21 Mio. Euro in den Photovoltaik-Ausbau investiert und 26 Megawatt (MW) PV-Leistung neu installiert. Insgesamt betreibt das Unternehmen nun mehr als 260 Anlagen und versorgt 25.000 Haushalte mit knapp 60 MW. "In den kommenden zehn Jahren wollen wir unsere heutige Leistung verzehnfachen", kündigte Wien-Energie-Geschäftsführer Michael Strebl an.