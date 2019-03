Wien: E-Scooter kommen, Leihräder gehen

Der E-Scooter-Hype löst den Leihräder-Hype ab. In Wien gibt es nur noch zwei Unternehmen, die Leihräder anbieten. Eines davon ist von der Stadt selbst finanziert.

4.000 Elektroroller sind auf Wiens Straßen unterwegs, das sind doppelt so viele wie Leihräder. Nach dem Untergang der chinesischen Firmen ofo und o-Bike haben nur noch zwei Leihradanbieter haben in Wien überlebt. Und während im April bereits der nächste Leihroller-Anbieter nach Wien kommen soll, schmieden Leihradanbieter keine Expansionspläne in Wien.