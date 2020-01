Wien: E-Scooter-Fahrer bei Crash mit Auto verletzt

In Wien-Wieden kam es am Montagnachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Autolenker und einem E-Scooter-Fahrer. Bei dem Unfall wurde der Rollerfahrer verletzt.

Gegen 15 Uhr kam es an der Kreuzung Wiedner Straße/Schaumburgerstraße zu dem Crash. Der Autolenker kam von der Wiedner Straße und wollte in die Schaumburgerstraße einbiegen. Laut dem PKW-Fahrer habe ihm ein anderer Autofahrer das Einbiegen ermöglicht, wobei der E-Scooter-Lenker, der geradeaus fahren wollte, von diesem verdacht gewesen sei. Deshalb habe er diesen übersehen. Der leicht verletzte E-Scooter-Fahrer verblieb in häuslicher Pflege.