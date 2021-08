Wien: Duo klopfe mit Waffe an fremde Wohnung und forderte Drogen

Ein Pärchen klopfte am Dienstag an die Wohnungstür einer Wienerin und forderten Drogen. Dabei sollen sie auch mit einer Waffe herumhantiert haben. Die 35-Jährige rief die Polizei, das Duo wurde festgenommen.

Sie wollten Drogen, klopften mit diesem Begehr an die Tür einer Frau (35) in Wien, hantierten mit einer Waffe und fuhren mit einem Auto davon: Ein Pärchen aus Russland ist deshalb in der Nacht auf Mittwoch nach kurzer Flucht vorläufig in Polizeigewahrsam genommen worden. Wie die Polizei berichtete, soll der Mann, ebenso wie seine Begleiterin 40 Jahre alt, die 35-Jährige mit dem Tod bedroht haben.