Wien: Drei Pop-up-Radwege werden verlängert, einer eingestellt

Die Pop-up-Radwege auf der Praterstraße, Lassallestraße und der Kagraner Brücke werden bis 1. November verlängert. Grund ist die gute Nutzung durch Fahrradfahrer. Der Radweg in Wien-Alsergrund kommt allerdings weg.

Drei der vier Pop-up-Radwege in Wien werden bis 1. November verlängert. Konkret bleiben die temporären Radspuren auf der Praterstraße und Lassallestraße - beide in der Leopoldstadt - und auf der Wagramer Straße/Kagraner Brücke in der Donaustadt bestehen, teilte das Büro von Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne) am Mittwoch mit. Lediglich die Hörlgasse wird wie geplant mit Freitag rückgebaut.