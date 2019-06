Wien-Donaustadt: Vier Tatverdächtige nach Überfall festgenommen

In der Nacht auf Samstag wurden drei Jugendliche an der Alten Donau ausgerauft. Fünf mutmaßliche Täter konnten 130 Euro erbeuten. Vier der mutmaßlichen Diebe konnten festgenommen werden.

Drei Jugendliche sind in der Nacht auf Samstag an der Alten Donau in Wien-Donaustadt ausgeraubt worden. Laut Polizeisprecher Harald Sörös befanden sich die drei 16 bzw. 17 Jahre alten Burschen bei einem öffentlichen Steg, als fünf ebenfalls jugendliche Räuber ihr Bargeld verlangten. Sie drohten damit, die Opfer niederzuschlagen.