Wien-Donaustadt: Mann erlitt Bauchstich - Sohn festgenommen

Am Freitagnachmittag wurde ein Mann in der Quadenstraße in Wien-Donaustadt von seinem Sohn mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt.

Die Polizei bestätigte der APA entsprechende Berichte der Onlineausgabe von "Heute" und von "oe24.at". Beschuldigt wird der Sohn des Opfers, er wurde festgenommen.

Einsatz in Wien-Donaustadt: Mann erlitt Bauchstich

Der Messer-Angriff soll sich kurz nach 13.00 Uhr zugetragen haben. Als Tatort gab die Polizei gegenüber der APA ein Stiegenhaus in der Quadenstraße in Wien-Donaustadt an. Laut Corina Had von der Berufsrettung Wien, die mit drei Teams im Einsatz war, trug der Mann schwere bis lebensgefährliche Verletzungen davon, u.a. einen Bauchstich. Laut der Landespolizeidirektion hatte eine Nachbarin Rettung und Polizei gerufen.