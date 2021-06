Wien-Donaustadt: Scharfe Patrone in Gemüsebeet entdeckt

Bei Gartenarbeiten fand ein Wiener am Mittwoch eine knapp 13 Zentimeter lange Patrone, die sich als scharf herausstellte. Der Entminungsdienst nahm sich der Sache an, verletzte wurde niemand.

Ein 57-Jähriger fand am Mittwochmorgen beim Umgraben eines Gemüsebeetes in der Maria-Tusch-Straße in Wien-Donaustadt eine mutmaßliche Patrone und alarmierte die Polizei. Die Beamten sicherten den Bereich und verständigten ein sprengstoffkundiges Organ und den Entminungsdienst.