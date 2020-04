Wien-Donaustadt: Rottweiler-Dame "Donna" aus Schwimmbecken gerettet

Am Donnerstagabend eilten Polizisten in Wien-Donaustadt Rottweiler-Dame "Donna" zuhilfe. Die Hündin war in ein Schwimmbecken gestürzt und konnte nicht selbstständig herausklettern.

Beamte der Polizeidiensthundeeinheit (PDHE) wurden am 23. April gegen 21.00 Uhr wegen eines tierischen Notfalls in die Erzherzog-Karl-Straße in Wien-Donaustadt alarmiert.

Eine rund 50 Kilogramm schwere Rottweiler-Hündin namens "Donna" machte offenbar einen Ausflug in den Nachbarsgarten und stürzte dabei in ein Schwimmbecken. Da der Ein-bzw. Ausstieg nur über eine Leiter möglich war, kam "Donna" nicht mehr selbstständig aus dem Pool.

Das Schwimmbecken war zusätzlich mit einer Thermofolie abgedeckt, auf der die verängstigte Hündin schwamm und alle Personen anknurrte, die sich annäherten.

Die Polizisten rüsteten sich mit einer Teleskopleiter und einer Fangschlinge aus und zogen die Thermofolie samt "Donna" näher zum Beckenrand. Um ihr wieder Boden unter den Pfoten zu bieten, schoben die Beamten die Teleskopleiter unter die Folie und brachten das Tier mithilfe der Fangschlinge aus dem Schwimmbecken.