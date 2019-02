Wien-Donaustadt: Polizeihund erschnüffelte 76 Kugeln Heroin und Kokain

Am Donnerstagnachmittag wurden Streifenbeamte in Wien-Donaustadt auf einen Mann aufmerksam, der beim Anblick des Polizeiwagens die Flucht ergriff. Dabei ließ er eine Socke mit 76 Kugeln Heroin und Kokain fallen.

Die Polizeistreife wurde am Donnerstagnachmittag im Bereich der Schödlbergergasse in Wien-Donaustadt auf einen Mann aufmerksam, der sofort die Flucht ergriff, als er den Polizeiwagen bemerkte. Im Bereich der Sinagasse konnte der Mann von den Beamten angehalten werden. Zuvor entledigte sich der Verdächtige allerdings eines Gegenstandes, der von dem Suchtmittelspürhund “Fafnir” unter einem geparkten Auto aufgespürt werden konnte. Dabei handelte es sich um eine schwarze Socke, die 76 Kugeln Heroin und Kokain enthielt. Der Verdächtige wurde festgenommen und befindet sich in Haft.