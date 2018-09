Wien-Donaustadt: Neue Volksschule eröffnete in der Wagramer Straße

In der Wagramer Straße 224 in Wien-Donaustadt wurde heute eine neue Volksschule eröffnet. Das Besondere daran: Sie befindet sich in einem multifunktionalen Gebäude, in dem auch ein Wohnheim untergebracht ist.

Das innovative Schul- und geförderte Wohnbauprojekt wurde heute von Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky, Bildungsdirektor Heinrich Himmer und Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy offiziell eröffnet.

Die Schule in der Wagramer Straße ©PID/Votava Martin

Konkret ist die Ganztagsschule für 225 SchülerInnen im Erdgeschoss sowie im ersten Stock des Hauses untergebracht; in den darüber liegenden Stockwerken sind Wohnheimappartements entstanden. Der Schaulbau wurde von der Wohnbauvereinigung für Privatangestellte Gemeinnützige Ges.m.b.H. (WBV-GPA) realisiert, die Errichtung des Wohnheims wurde von der MIGRA Gemeinnützige Wohnungsges.m.b.H. vorgenommen. Die Volksschule wird nun an die Stadt Wien vermietet.