Wien-Donaustadt: Mistplatz-Einbrecher mit Drohne gestellt

Mit einer Drohne hat die Polizei Einbrüche in einen Mistplatz in Wien-Donaustadt geklärt.

Mit der Drohne konnten die Beamte am Montagabend beobachten, wie zwei Verdächtige ein Loch in den Maschendraht schnitten. Ein 51-Jähriger wurde daraufhin festgenommen, seinem Komplizen gelang laut Aussendung die Flucht.

Der 51-Jährige zeigte sich bei seiner Vernehmung teilweise geständig und gab an, dass er bereits drei Mal in den Mistplatz eingebrochen war, weshalb die Polizei den Mistplatz in Wien-Donaustadt zuletzt auch mit der Drohne überwachte. Gegen den russischen Staatsbürger bestand ein aufrechter Festnahmeauftrag des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl.