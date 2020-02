Wien-Donaustadt: Mann hantierte auf Dach mit Gewehr

Am Samstagnachmittag kam es zu einem WEGA-Einsatz in Wien-Donaustadt, weil ein Mann auf dem Dach eines Wohnhauses mit einem Gewehr hantierte. Zeugen verständigten die Polizei, verletzt wurde niemand.

Ein 54-jähriger Mann hat am Samstagnachmittag auf dem Dach eines Wohnhauses in der Bergengasse in Wien-Donaustadt mit einem Gewehr hantiert und damit einen WEGA-Einsatz ausgelöst. Zeugen, die den Mann beobachtet hatten, verständigten die Polizei. Der Verdächtige habe außerdem mehrmals durch das Zielfernrohr geblickt.