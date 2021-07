Wien-Donaustadt: Mann festgenommen - mehrere Verdachte

Auf der Wagramer Straße in Wien-Donaustadt ist es vergangene Woche zur Festnahme eines 31-jährigen Mannes gekommen. Zuvor hatte es umfassende Ermittlungen gegeben.

Die Festnahme eines 31-jährigen Mannes ist in der letzten Woche in Wien-Donaustadt (Wagramer Straße) über die Bühne gegangen, er war amtsbekannt. Das geht aus einer Presseaussendung der Landespolizeidirektion Wien hervor. Der Verdacht gegen den 31-Jährigen umfasst neben Einbruchsversuchen, Einbrüchen und Diebstählen in Wien sowie Klosterneuburg auch das Dealen mit Suchtmitteln. Der Mann hatte 200 Gramm Kokain dabei, man brachte ihn in eine Justizanstalt.