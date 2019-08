Wien-Donaustadt: Freier Eintritt beim "21. Eßlinger Jazzfest"

Am Sonntag findet in Wien-Donaustadt das "21. Eßlinger Jazzfest statt". Besucher können das Event zwischen 11 und 21 Uhr bei freiem Eintritt besuchen.

Am 25. August zwischen 11 und 21 Uhr findet im "Jazzpark Eßling" das Jazzfest statt. 5 Bands werden die Besucher bei freiem Eintritt unterhalten. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit eine Foto-Ausstellung im Pavillon zu besuchen. Zu sehen sind Werke von Franz Grünberger.

Jazz und Kunst am "21. Eßlinger Jazzfest" in Wien

Das Septett "The Cotton Lickers" interpretiert flottes Liedgut aus den 20er-, 30er- und 40er-Jahren. Wer Charleston und Lindy Hop schätzt, kommt bei der Sängerin Christiane Beinl und ihren kongenialen Instrumentalisten auf seine Kosten. Auch das Jazz-Quintett "Tom and The Cats" mit der Vokalistin Lilli Kern swingt und "groovt" kräftig.