Wien-Donaustadt: Fahrbahn der Erzherzog-Karl-Straße wird saniert

Am Freitag, dem 3. November 2023, werden in der Erzherzog-Karl-Straße im 22. Bezirk von Wien Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahn und dem Gehsteig durchgeführt.

Diese Sanierungsmaßnahmen sind aufgrund von Schäden durch die Nutzungsdauer erforderlich. Die Arbeiten finden am Wochenende statt, beginnend am Freitag um 20:00 Uhr und endend am Montag um 06:00 Uhr.

Fahrspur in Erzherzog-Karl-Straße bleibt während Sanierung geöffnet

Der betroffene Abschnitt erstreckt sich in Fahrtrichtung stadtauswärts zwischen dem Genochplatz und dem Umspannwerk Stadlau (Erzherzog-Karl-Straße 150). Während der Arbeiten bleibt mindestens eine Fahrspur sowie alle Abbiegerelationen erhalten.

Örtlichkeit der Baustelle: 22., Erzherzog-Karl-Straße zwischen Genochplatz und Umspannwerk Stadlau

Baubeginn: 3. November 2023

Geplantes Bauende: 20. November 2023

Weitere Informationen erhalten Sie auf hier oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.