Wien-Donaustadt: Betrunkener wollte Wohnung seiner Ex nicht verlassen

In der Nacht auf Sonntag wollte ein Betrunkener die Wohnung seiner Ex-Freundin nicht verlassen. Außerdem beschimpfte er Polizisten und wehrte sich - erfolglos - gegen seine Festnahme.

1,64 Promille Alkohol im Blut haben einen 28-Jährigen in der Nacht auf Sonntag nicht gerade die richtigen Entscheidungen treffen lassen: Zunächst weigerte er sich, gegen 4.45 Uhr die Wohnung seiner Ex-Freundin in der Langobardenstraße in Wien-Donaustadt zu verlassen, danach beschimpfte er die gerufenen Polizisten und wollte auch noch einen Beamten schlagen, berichtete die Polizei am Sonntag.