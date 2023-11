Wien-Donaustadt: Bauarbeiten in der Wagramer Straße

Ab kommenden Dienstag wird in der Wagramer Straße in Wien-Donaustadt gebaut.

In der Wagramer Straße, an der Kreuzung An der Oberen Alten Donau im 22. Bezirk, sind Maßnahmen zur Anpassung des Fußwegs und des Fahrradwegs geplant. Des Weiteren soll das derzeitige temporäre Asphaltstück, das als Fußgängerüberweg diente, entfernt und der Grünstreifen fertiggestellt werden.