Wien-Donaustadt: 9-Jähriger gegen Auto geprallt und leicht verletzt

Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Schüttaustraße in Wien-Donaustadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein 9-jähriger Bub von einem Auto erfasst und leicht verletzt wurde.

Eine 79-jährige Pkw-Lenker war mit ihrem Fahrzeug am Mittwoch gegen 13.50 Uhr auf der Schüttaustraße in Richtung Bertoldgasse in Wien-Donaustadt unterwegs, als im Kreuzungsbereich mit der Schödlbergergasse ein 9-jähriger Bub die Straße auf dem ungeregelten Fußgängerübergang überqueren wollte.