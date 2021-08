Wien-Donaustadt: 41-Jähriger bei Messerstecherei verletzt

Im Zug eines Streits zückte am Freitag ein 50-Jähriger in der Wiener Donaustadt ein Messer und verletzte einen 41-Jährigen. Der Mann konnte von der Polizei festgenommen werden.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Wien-Donaustadt wurden am Freitagvormittag alarmiert, weil ein 50-Jähriger und ein 41-Jähriger auf der Wagramer Straße in Streit gerieten. Der 50-Jährige soll seinen Kontrahenten mit einem Messer attackiert haben, wodurch dieser am Unterarm verletzt wurde. Nach der Attacke flüchtete der Tatverdächtige.