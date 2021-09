Wien-Donaustadt: 41-Jährige soll 22-Jährigen mit Messer verletzt haben

Eine 41-jährige Wienerin soll in der Nacht auf Dienstag einen 22-Jährigen mit einem Messer verletzt haben. Bei der Tat soll Eifersucht im Spiel gewesen sein.

Ein 22-Jähriger verständigte in der Nacht auf Dienstag die Polizei und gab an, von einer Frau mit einem Messer verletzt worden zu sein. Die Frau, eine 41-jährige Österreicherin, soll eine Bekannte des 22-Jährigen sein. Er kenne sie eigenen Angaben zufolge nur flüchtig.

41-Jährige soll aus Eifersucht zugestochen haben

Der 22-Jährige habe sich der Frau in den Weg gestellt, woraufhin sie ihn mit dem Messer an der Hand verletzt habe und anschließend geflüchtet sei. Der 22-Jährige wurde in einem Spital behandelt. Die Beschuldigte wurde in der Zwischenzeit von Polizisten in der Nähe des Tatortes festgenommen. Auch die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt.