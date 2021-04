Wien-Donaustadt: 31-Jähriger schlug im Streit Scheibe eines Imbissstandes ein

Am Donnerstagabend eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern am Kagraner Platz in Wien-Donaustadt. Dabei ging die Fensterscheibe eines Imbissstandes zu Bruch.

Aus derzeit unbekannten Gründen gerieten ein 31-Jähriger und ein 19-Jähriger am 1. April gegen 18.00 Uhr am Kagraner Platz in Wien-Donaustadt in Streit. Bei der Auseinandersetzung soll der 31-Jährige den jüngeren Kontrahenten mit dem Umbringen bedroht sowie die Fensterscheibe eines Imbissstandes mit seiner Faust eingeschlagen haben.