Wien-Donaustadt: 30-Jährige wollte Ex umbringen

Die Wiener Polizei musste am Montag in der Donaustadt ausrücken, weil eine 30-Jährige mit einem spitzen Gegenstand auf ihren Ex losging. Es wurde niemand verletzt.

Eine 30-jährige Serbin steht im Verdacht, ihren Ex-Lebensgefährten (53) am Montagabend auf offener Straße mit einem Vorstecher attackiert zu haben. Der 53-Jährige gab an, er habe den Stichbewegungen ausweichen können, woraufhin die 30-Jährige geflüchtet sei. Zuvor habe sie ihn lautstark beschimpft und mit dem Umbringen bedroht.

Dieses Werkzeug nennt man auch Ahle. ©LPD Wien

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Frau bei einer nahegelegenen Bushaltestelle in der Wiener Donaustadt angehalten werden. Bei der Frau wurde der Vorstecher sichergestellt. Sie bestritt die Vorwürfe, das Werkzeug habe sie ihrem Ex-Lebensgefährten auf dessen Wunsch mitgebracht. Die Beschuldigte wurde festgenommen. Ein Alkovortest ergab rund 2 Promille.