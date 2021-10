Wien-Donaustadt: 29-Jähriger feuerte mehrmals mit Schreckschusspistole

Ein 29-Jähriger soll am Sonntag in einer Wohnung in Wien-Donaustadt mehrmals mit einer Schreckschusspistole geschossen haben.

Bei der Erzherzog-Karl-Straße soll ein 29-Jähriger neun Mal aus dem Fenster seiner Wohnung geschossen haben, ein Zeuge alarmierte die Polizei. Eine Gasdruck- sowie eine Leuchtpistole und Gaskartuschen wurden sichergestellt, der Mann angezeigt und mit einem vorläufigen Waffenverbot belegt.

Der 29-Jährige behauptete, er habe eine defekte Pistole reparieren wollen, dabei hätten sich die neun Schüsse unbeabsichtigt gelöst. Bei keinem der beiden Vorfälle wurde jemand verletzt.