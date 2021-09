Wien-Donaustadt: 19-Jähriger attackierte Mutter und Schwester

Ein 19-Jähriger drohte am Freitag seiner Mutter und seiner 33-jährigen Schwester mit dem Umbringen und attackierte die beiden. Die Wiener Polizei schritt ein und nahm den aggressiven jungen Mann vorläufig fest.

Ein 19-Jähriger ist am Freitag in Wien-Donaustadt vorläufig festgenommen und anschließend angezeigt worden, nachdem er seine Schwester und seine Mutter bedroht und attackiert haben soll. Das aggressive Verhalten des jungen Mannes setzte sich gegen 14.00 auch nach dem Eintreffen der alarmierten Polizisten des Stadtpolizeikommandos Donaustadt fort. So soll er einen Beamten an den Oberarmen gepackt haben und die Polizisten zum Verlassen der Wohnung aufgefordert haben.