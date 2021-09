Wien-Döbling: Rauferei unter Ex-Kollegen endete im Spital

Ein ehemaliger Mitarbeiter eines Geschäfts in der Heiligenstädter Straße randalierte am Donnerstag und schlug auf mehrere Angesteltte ein. Die Polizei schritt ein, zwei Verletzte mussten ins Spital.

Ein 37-jähriger ungarischer Staatsangehöriger betrat am 9. September gegen 9.00 Uhr ein Geschäft in der Heiligenstädter Straße, in dem er einmal gearbeitet hatte. Ohne Vorwarnung schlug er einem 37-jährigen Angestellten mit der Faust ins Gesicht.