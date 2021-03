Wien-Döbling: Mutter und zwei Kinder von Pkw angefahren

Am Freitagnachmittag wurden eine Mutter und ihre beiden Kleinkinder auf einem Schutzweg in Wien-Döbling von einem Pkw angefahren.

Alle drei wurden verletzt, aber nur das Jüngste, ein dreijähriger Bub, musste ins Spital, berichtete die Polizei am Samstag. Der Lenker (76) hatte die Familie an der Kreuzung An der langen Lüssen auf der Grinzinger Allee übersehen.