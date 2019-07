Wien-Döbling: Melde-, Pass-, Fundservice und Wahlreferat übersiedeln

Am 26. Juli wird das Melde-, Pass-, Fundservice Döbling von der Gatterburggasse 12 in die Pfarrwiesengasse 23C übersiedeln.

Das Melde-, Pass-, Fundservice Döbling wird am 26. Juli aufgrund der Übersiedlung von der Gatterburggasse 12 in die Pfarrwiesengasse 23C geschlossen bleiben. Dringende Erledigungen können an diesem Tag im Melde-, Pass-, Fundservice Währing in der Martinstraße 100 erledigt werden.