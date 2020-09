Wien-Döbling: Männer nach Wohnungseinbruch in U-Haft

Für ein Einbrecher-Duo klickte in der vergangenen Woche in Wien-Döbling die Handschellen, nachdem es sich Zugang zu einer Wohnung verschafft hatte.

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) beobachteten am 3. September gegen 11.30 Uhr einen 45-jährigen und einen 71-jährigen serbischen Staatsangehörigen beim Versuch, in mehrere Wohnungen in Wien-Döbling einzubrechen.