Wien-Döbling: Männer gingen mit Messer und Flasche aufeinander los

Am Freitag eskalierte ein Geschäftstermin zwischen einem 56-Jährigen und einem 60-Jährigen in der Krottenbachstraße.

Wie die Polizei am Samstag in einer Aussendung berichtete, kam es am Freitag gegen 13.30 Uhr zu einem Streit bei einem Geschäftstermin in der Krottenbachstraße in Wien-Döbling.