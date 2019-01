Wien-Döbling: Katze und Hausbewohner vor Feuer gerettet

Aus unbekannter Ursache kam es heute um 15:30 Uhr in einer Wohnung in Wien-Döbling zu einem Zimmerbrand. Die Wiener Berufsfeuerwehr konnte dabei einen Mann und eine Katze retten.

Eine Passantin bemerkte, dass dichter schwarzer Rauch aus einem Wohnungsfenster in der Saileräckergasse in Wien-Döbling austrat und wählte den Notruf der Feuerwehr. Von der Berufsfeuerwehr musste die betroffene Wohnungstür mit Gewalt geöffnet werden um die Brandbekämpfung unter Atemschutz durchführen zu können. Da zunächst ungewiss war ob sich noch jemand in der Brandwohnung befindet, wurde zeitgleich in der Wohnung eine Personensuche durchgeführt.