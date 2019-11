Wien-Döbling: Festnahmen nach Raubüberfall in Stiegenhaus

In der Nacht auf Montag wurde ein 59-Jähriger in einem Haus in Wien-Döbling von drei Männern brutal ausgeraubt.

Im Erdgeschoß eines Mehrparteienhauses in Wien-Döbling attackierten drei Täter (44, 50 und 50 Jahre alt) am 25. November gegen 02.00 Uhr einen 59-jährigen Mann.

Sie raubten ihm Bargeld und verletzten das Opfer im Bereich des Rückens und der Brust. Dem 59-Jährigen gelang es, aus dem Haus zu flüchten und die Polizei zu verständigen.