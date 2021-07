Wien-Döbling: Ex soll 35-Jährige geschlagen haben

Die Wiener Polizei musste am Sonntagabend zu einem Fall häuslicher Gewalt in Wien-Döbling ausrücken. Ein 32-Jähriger soll seine 35-jährige Ex-Freundin geschlagen haben.

Eine 35-jährige Frau alarmierte am Sonntagabend in Wien-Döbling die Polizei, weil sie von ihrem Ex-Lebensgefährten geschlagen und mit dem Umbringen bedroht worden sein soll. In der Wohnung trafen die Polizisten auf das verletzte und eingeschüchterte Opfer. Auch der 32-jährige Tatverdächtige hielt sich in der Wohnung auf. Der Mann verhielt sich gegenüber den Beamten aggressiv und behauptete, seine Ex-Freundin sei gestürzt.