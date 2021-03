Wien-Döbling: Einbrecher stahlen Bier aus Supermarkt

Am Dienstagabend wurden zwei Männer nach einem Einbruch in einen Lagerraum einer Supermarktfiliale in Wien-Döbling erwischt.

Ggegen 23:30 Uhr wurden Polizisten auf einen akustischen Alarm bei einer Supermarktfiliale in der Krottenbrachstraße in Wien-Döbling aufmerksam. Zeitgleich sahen sie zwei junge Männer mit Getränken in Händen die Krottenbachstraße in Richtung Neustift am Walde laufen.

Nach kurzer Ver-folgung wurden die beiden Männer, beide 19 Jahre alt und österreichische Staatsbürger, angehalten. Sie zeigten sich geständig eine Lagerraumtür aufgebrochen und Getränke gestohlen zu haben, 12 Flaschen Bier wurden sichergestellt.