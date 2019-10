Wien-Döbling: Einbrecher-Quartett auf frischer Tat ertappt

Am Samstag klickten für vier Kellereinbrecher in Wien-Döbling die Handschellen. Ein Zeuge beobachtete das Quartett beim Eindringen in ein Haus.

Ein Zeuge alarmierte am 12. Oktober gegen 23.35 Uhr die Polizei, nachdem er vier Personen gesehen hatte, die durch ein Kellerfenster in das Innere eines Hauses am Döblinger Gürtel geklettert waren.

Die rasch eingetroffenen Polizisten konnten vier Männer im Alter zwischen 24 und 33 Jahren (zwei serbische, ein österreichischer und ein italienischer Stbg.) beim Aufbrechen eines Kellerabteils auf frischer Tat ertappen.