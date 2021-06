Wien-Döbling: 50-Jähriger von "Escort-Dame" betäubt und bestohlen

In Wien-Döbling soll ein 50-Jähriger von einer "Escort-Dame" mit K.o.-Tropfen betäubt und bestohlen worden sein.

Zu dem Vorfall soll es in der Nacht auf Sonntag gekommen sein. Der 50-Jährige gibt an, die "Escort-Dame" gegen Mitternacht über eine Internetplattform kontaktiert und eingeladen zu haben. Die unbekannte Frau soll den Tunesier dann in seiner Wohnung betäubt und bestohlen haben. Als der Mann gegen 4 Uhr wieder erwachte, stellte er fest, dass aus einer Geldkassette ein fünfstelliger Bargeldbetrag fehlte.