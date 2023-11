Wien-Döbling: Mann warf Ex-Lebensgefährtin aus ihrer Wohnung

Ein 29-Jähriger soll sich Zutritt zur Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin verschafft und diese nach einem Streit, bei dem er sie geohrfeigt haben soll, mit der fünfjährigen Tochter aus der Wohnung geworfen haben.

Die Wiener Polizei teilte am Montag in einer Aussendung mit, dass gegen den 29-Jährigen momentan eine Einstweilige Verfügung besteht, da es schon in der Vergangenheit zu Gewalt in der Privatsphäre gekommen ist.