Wien: Diebesduo versteckte Beute in Kinderwagen

Zwei Diebe sind Samstagmittag geschnappt worden, nachdem sie in einem Einkaufszentrum in Wien-Leopoldstadt entwendete Hygieneartikel und Kleidungsstücke in einen Kinderwagen "umgeladen" hatten. Die Verdächtigen - ein 33 Jahre alter Pole und eine 27-jährige Slowakin - wurden nach kurzer Flucht festgenommen, wobei die Frau einen Polizisten per Faustschlag verletzte, ehe die Handschellen klickten. Das im Kinderwagen befindliche Baby wurde der Kinder- und Jugendhilfe übergeben.