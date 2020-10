Wien: Caritas baut Einsatz für Familien in Not aus

Der Caritas-Standort am Wieder Gürtel hat sein Angebot ausgebaut. Das kostenlose Angebot richtet sich vor allem an armutsbetroffene Familien.

Der Caritas-Standort am Wiedner Gürtel ist für viele Menschen, die in finanzielle Not geraten sind, oder Gefahr laufen, ihre Wohnung zu verlieren, die erste Adresse. Seit kurzem bietet die Caritas mit ihrem Familienzentrum nun vor Ort auch Beratung für Erwachsene und Psychotherapie für Kinder und Jugendliche - bei Problemen, Krisen und Konflikten an. Vorrangig richtet sich das kostenlose Angebot an armutsbetroffene Familien.

Krise hat Not vieler Menschen verschärft

"Die Krise hat nicht nur die materielle Not vieler Menschen verschärft, auch psychische Belastungen nehmen zu. Unser Ziel: Gerade jetzt in der Krise wollen wir den Standort als Kompetenzzentrum gegen Armut weiter stärken. Unser Ziel ist es, Menschen und Familien in Not so noch rascher und noch umfassender helfen zu können", sagt Klaus Schwertner, Geschäftsführender Direktor der Caritas der Erzdiözese Wien. Doris Anzengruber, Leiterin Familienzentrum und Sozialberatungsstelle, ergänzt: "Die Corona-Krise hat viele bereits bestehende Probleme massiv verstärkt. Einkommensverlust, Arbeitslosigkeit oder der Wegfall von Kinderbetreuung setzen viele Familien materiell, aber auch psychisch enorm unter Druck. Die Zahl der Menschen, die sich hilfesuchend an uns wenden, ist in den vergangenen Monaten stark gestiegen. Darunter sind noch immer sehr viele, die noch nie auf die Hilfe der Caritas angewiesen waren. Wir haben deshalb das Team in der Familienberatung jetzt noch verstärkt. Aufgrund der Corona-Situation haben wir eine Hotline eingerichtet und bieten Telefonberatung an."