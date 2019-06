Wien: Buslinie 13A fährt künftig durch Neubaugasse

Ab Herbst 2020 wird die neue Route der Buslinie 13A in beiden Fahrtrichtungen durch die Neubaugasse führen. Außerdem wird die Straße zur Begegnungszone umgebaut.

Die Wiener Buslinie 13A wird ab Herbst 2020 in beide Richtungen durch die Neubaugasse fahren. Bisher war der Bus in einer Fahrtrichtung durch die Kirchengasse unterwegs, was aber aufgrund des U-Bahn-Baus nicht mehr möglich ist.