Wien-Budapest: Regiojet mit neuer Bahnstrecke ab 9 Euro

Ab dem kommenden Sonntag gibt es die Möglichkeit, ab 9 Euro von Wien nach Budapest zu gelangen - und zwar mit der Bahngesellschaft Regiojet. Die erlaubt sich darüber hinaus einen Seitenhieb auf andere Betreiber.

Die private tschechische Bahngesellschaft Regiojet startet ab Sonntag, 13. Juni eine Zugverbindung Wien-Budapest ab 9 Euro. Das Unternehmen spart auch nicht mit Kritik an der Konkurrenz. Man wolle Fahrgästen eine andere Möglichkeit bieten, "wie sie bequem mit dem Zug reisen können, als zu unsinnigen Preisen der derzeitigen staatlichen Betreiber", wird Regiojet-Direktorin Ivana Sachsová am Freitag in einer Aussendung zitiert.