ÖBB bauen Nachtzug-Strecken weiter aus

700 Millionen Euro wollen die ÖBB bis 2026 in den Ausbau der Nachtzug-Fernverbindungen investieren. Auch die Passagierzahlen sollen sich verdoppeln.

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) wollen ihr Nachtzugstrecken-Netz in den kommenden Jahren deutlich ausbauen und große Summen investieren. 700 Mio. Euro sollen bis 2026 in den Ausbau der Nachtzug-Fernverbindungen gesteckt werden, schrieb die "Kleine Zeitung", die sich dabei auf Aussagen des ÖBB-Chefs Andreas Matthä beruft, am Mittwoch. Die Passagierzahlen sollen sich zudem bis 2025 verdoppeln.